Fonte : quotidiano di 30 mag 2024

Sarà anche un bel ritorno in via dei Fori Imperiali, questa volta al centro, dopo un concerto per la Fao nel 1996, il primo con il Colosseo come sfondo, e un altro, alla fine di un tour mondiale nel 2010, con alle spalle l'Altare della Patria. . E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato; l'idea di un intero Paese di gente perbene.

Baglioni canterà l' Inno il 2 giugno ai Fori con Mattarella