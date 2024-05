Temperatura record di 499°C registrata a Nuova Delhi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nella capitale indiana, ieri è stataunadi 49,9°C. Lo ha riferito l'ufficio meteorologico, l'Indian Meteorological Services, che segnala "forti ondate di caldo" ein due stazioni alla periferia della città, Narela e Mungeshpur. Oggi, secondo i meteorologi, sono previste temperature simili. Nel maggio 2022 in alcuni quartieri della capitale sono stati registrati 49,2°C. Le temperature torride sono comuni in India durante l'estate, ma i ricercatori affermano che il cambiamento climatico sta portando a ondate di caldo più lunghe, più frequenti e più intense. Le autorità dihanno anche messo in guardia dal rischio di scarsità d'acqua poiché i residenti soffocano per il caldo.