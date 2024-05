Rughe o linee sottili? Qual è la differenza e come eliminarle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il passare degli anni porta il viso a modificarsi progressivamente, cambiando attraverso la comparsa di. Espressioni, spesso, utilizzatesinonimo, ma che – in realtà – alludono a due segni dell’invecchiamento molto diversi tra loro. Entrambi inevitabili e comuni, possono colpire uomini e donne indistintamente, si combattono in modo diverso. Sebbene possano apparire molto simili tra loro,hanno cause e caratteristiche molto diverse. E, di conseguenza, rimedi differenti. Latrariguarda principalmente il momento in cui compaiono. Le prime, infatti, rappresentano uno dei segni dell’invecchiamento più precoci, mentre le altre sono più tardive.