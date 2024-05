Inzaghi ha convinto Oaktree in due modi! La data del rinnovo ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Simoneieri ha vistoiniziando ufficialmente l’era operativa degli americani all’Inter. Il tecnico è stato convincente e ora rinnoverà. CONVINCENTE ? Sono bastate meno di due ore per convincere: Simonesi è già beccato gli apprezzamenti della nuova proprietà americana. Il tecnico dell’Inter, ieri, ha incontrato la nuova proprietà con Beppe Marotta, che ha fatto da cicerone illustrando le metodologie dell’allenatore nerazzurro a Ralph, Cano e Meduri.ha apprezzato in particolare due cose di: l’ambizione e la voglia di alzare l’asticella.vuole un’Inter sempre più forte e competitiva, con la Champions League non più un miraggio bensì un obiettivo. Presto arriverà ildi contratto.