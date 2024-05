Ferrara Basket ipotesi titolo di B1 E Ozzano potrebbe rinunciare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024)non essersi chiusa con l’eliminazione in gara-3 di semifinale playoff a Fidenza la corsa diverso la Serie B Nazionale. Se da un lato la promozione sul campo è sfumata, dall’altro il panorama dei potenziali trasferimenti di sede o fusioni tra società è in continua evoluzione, ecoinvolgere pure il sodalizio biancazzurro. Sono diverse le formazioni aventi diritto al prossimo campionato di B Nazionale pronte a smobilitare e aalla categoria: su tutte, che ha conquistato la salvezza ai playout ma parrebbe propensa a fare un passo indietro, optando per una fusione, contenendo così i costi dopo essere stata costretta a intervenire in corsa per sistemare il roster e raggiungere la salvezza all’ultimo tuffo.