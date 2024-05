Ma è impazzita? Chiara Ferragni vendetta choc contro Fedez

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) In questi giorni stanno facendo il giro del web le immagini dimano nella mano con la giovane modella francese Garance Authié a Monaco. Il rapper era presente insieme a diversi amici e amiche su uno yacht per assistere alla gara di Formula 1. Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione trae la modella francese andrebbe avanti già da un bel po’. “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, si legge sulla pagina Very Inutil People. A quanto pare, almeno secondo quanto riporta la pagina di gossip, la relazione trae Garance Authié andrebbe avanti da qualche tempo. Garance Authié è nata nel 2004 e ha iniziato a posare per servizi fotografici da bambina.