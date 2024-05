Empoli Corsi

(Di domenica 26 maggio 2024) Le parole di Fabrizio, presidente dell’, e della figlia Rebecca dopo la salvezza dei toscani all’ultima giornata Fabrizio e Rebeccahanno parlato ai microfoni di DAZN dopo la salvezza ottenuta dall’. Di seguito le sue parole. COME STA – «Mi sento in trance, ancora ci dobbiamo rendere conto della grandezza di questa impresa. .

“Siamo contenti del lavoro di Nicola, è puntiglioso, determinato, pieno di carica emotiva in senso positivo. Non riesco a cogliere mai nessun tipo di difficoltà o aspetti negativi su quello che c’è da fare. Inseguiamo una salvezza che può essere definita miracolosa, ora ci sentiamo di giocarcela ... sportface

