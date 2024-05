Comune - pausa pranzo a ostacoli | Bar fantasma e celiaci ignorati

(Di domenica 26 maggio 2024) I dipendenti deldi Milano con disturbi alimentari cronici, come la celiachia, non sanno dove andare a consumare il pasto. Per altri, come ad esempio chi lavora nei cimiteri, il locale convenzionato più vicino si trova a oltre un chilometro di distanza. Poi ci sono bar o ristoranti inseriti nell’elenco di quelli convenzionati con Palazzo Marino ma che in realtà non lo sono, altri ancora risultano chiusi. È trascorso quasi un anno dall’accordo frae sindacati, davanti alla Prefettura, nella lunga vertenza sul "diritto al pasto" per chi lavora nelle sedi comunali e nei comandi della polizia locale. E, da allora, si sono sommati i problemi, tanto che le sigle Fp Cgil, Cisl Fp, Csa e la Rsu sono tornate a scrivere al prefetto chiedendo di convocare un nuovo incontro. Un lungo elenco di tutte le "criticità pervenute" da quando è stato introdotto il sistema del ticket elettronico (non cumulabile) spendibile in una serie di locali convenzionati.

Cina, Ucraina, Medio Oriente, economia. L’Europa alle urne sempre più divisa - Cina, Ucraina, Medio Oriente, economia. L’Europa alle urne sempre più divisa - Si chiama Pesc ed è il frutto di trent’anni di aspirazioni frustrate. Nel nome c’è tutto. “Politica estera e di sicurezza comune”, perché i sogni ... ilmessaggero

Cierrebi senza tennis. Il Comune in pressing: "Progetto da rivedere. Servono spazi e campi" - Cierrebi senza tennis. Il comune in pressing: "Progetto da rivedere. Servono spazi e campi" - L’assessora Li Calzi ha incontrato la società spagnola Go Fit "C’è stata un’apertura per inserire modifiche: risposte entro giugno. Speriamo di chiudere il percorso per la fine dell’anno, poi i lavori ... ilrestodelcarlino

Il futuro dell’Ippodromo. Al via un’analisi per i nuovi utilizzi di via dell’Arcoveggio - Il futuro dell’Ippodromo. Al via un’analisi per i nuovi utilizzi di via dell’Arcoveggio - Nomisma incaricata di stilare un report di pre-fattibilità tecnica. Non si conoscono però le ipotesi in ballo. La consigliera Zuntini (FdI):. "Poca trasparenza. La giunta deve spiegare le proprie inte ... ilrestodelcarlino