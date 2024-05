Nadal | Questo potrebbe essere il mio ultimo Roland-Garros ma non voglio chiudere la porta al 100%

(Di sabato 25 maggio 2024) Rafaelha parlato in conferenza stampa prima di iniziare il suo. Lunedì incontrerà al primo turno Alexander Zverev. Il campione spagnolo ha dichiarato cheil suoma non se la sente di assicurarlo “al”.: «oggi non posso garantire chesarà l’torneo» Le sue parole rite dall’Equipe: «Ci sono buone probabilità chesarà il mio, ma non direi che sono sicuro alche sarà l’. Ho attraversato un lungo processo di recupero. Ora sto meglio di un mese fa. Quindi, in un certo senso, nonlaal, ha aggiunto. Datemi un po’ di tempo e magari tra un mese dirò che mi fermo». «Reagisco in base alle mie sensazioni personali, che oggi sono migliori rispetto a un mese e mezzo fa, senza dubbio. In un certo senso nonlaal, perché è molto semplice.

Il ritorno a Roma di Rafa Nadal è stato splendido. Perché il tennista spagnolo ha esordito agli Internazionali d'Italia vincendo in tre set con Bergs e nel set decisivo ha preso il largo dopo aver vinto un punto in modo clamoroso. fanpage

Nadal: "Non so se sarà il mio ultimo Roland Garros. Zverev Sorteggio che non aiuta" - nadal: "Non so se sarà il mio ultimo Roland Garros. Zverev Sorteggio che non aiuta" - Rafael nadal non vuole essere costretto a dire che questa sarà la sua ultima corsa al Roland Garros. Il messaggio lanciato in conferenza stampa è chiaro: lo spagnolo farà di tutto per regalarsi almeno ... tennisworlditalia

Nadal: "Probabile ultima volta al Roland Garros, ma non posso dirlo al 100%" - nadal: "Probabile ultima volta al Roland Garros, ma non posso dirlo al 100%" - Le parole di nadal alla vigilia del torneo: "Probabilmente sarà l'ultima volta, ma non voglio chiudere la porta al 100% perché questo posto è magico per me. Mi sto divertendo e mi sento competitivo". sport.sky

Nadal: "Non è detto che sia il mio ultimo Roland Garros" - nadal: "Non è detto che sia il mio ultimo Roland Garros" - 'E' molto probabile che questo sia il mio ultimo Roland Garros, ma non lo posso dire al 100%. Non voglio negarmi questa opportunità. Non ... sport.tiscali