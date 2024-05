LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | scatta Pellizzari sul Monte Grappa

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.02 STA VOLANDO! Questo ragazzo in salita è veramente uno spettacolo! Si è portato a soli 16? dal terzetto di testa! 15.01 Mancano 1200 metri.vorrebbe andare a riprendere i fuggitivi prima del GPM, ma è durissima. 15.00 Tonelli, Sanchez e Janssens hanno 41? sue 1’18” sul plotone principale. Si stacca Laengen, gregario di Pogacar. 14.58si alza sui pedali e rilancia. Ha già guadagnato 25? sul gruppo maglia rosa. 14.58 Pozzovivo e Piganzoli sembrano aver superato il momento di difficoltà, ora stanno reggendo meglio. L’unico uomo di classifica a staccarsi è stato Zana. 14.57 Ancora 2 km al GPM. 80 km all’arrivo. 14.56 Tiberi si mantiene a centro gruppo, scortato da Caruso e Zambanini. 14.55 Attaccadal gruppo maglia rosa. Bravo, bisogna avere coraggio e anche un pizzico di sana follia.

13.53 Gruppo che transita a 3'35" di ritardo. 13.50 Ballerini passa per primo allo sprint intermedio di Possagno. 13.47 3'40" per Nicola Conci, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Davide Ballerini, Henok Mulubrrhan (Astana-Qazaqstan), Ruben Fernandez (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sanchez (Movistar), Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa) e Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizané).

14.11 Davanti sono andati via in tre: l'eritreo Mulubrhan, il belga Janssens e l'italiano Vendrame, vincitore ieri a Sappada. 14.10 La UAE di Pogacar è già in testa al gruppo a dettare l'andatura.

14.27 Piganzoli, Covili e Pozzovivo sono già in coda al gruppo. Per loro si fa durissima…Se iniziano a fare fatica già adesso… 14.26 Accelera il gruppo maglia rosa e scende a 3'32" il quintetto di testa.

