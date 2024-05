Il segretario della Nato Stoltenberg molla gli ormeggi | L’Ucraina può usare le armi alleate contro Mosca

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, invita i membri dell’Alleanza atlantica che forniscono armi all’Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. “Penso sia giunto il tempo per gli alleati della Nato di eliminare molte delle restrizioni imposte sull’uso delle armi donate all’Ucraina, perché specialmente adesso, in un momento in cui si combatte a Kharkiv, vicino al confine, negare all’Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo renderebbe molto difficile per loro difendersi”, afferma Stoltenberg in un’intervista al magazine britannico The Economist.

