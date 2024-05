Hotel Barcelona - il trailer gameplay all’INDIE Live Expo per l’action di Suda51 e Swery51

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel corso dell’INDIE2024 è stato pubblicato un nuovodi, nuovo gioco action 2.5D sviluppato daa cui riabbiamo una gran quantità di giochi molto apprezzati tra i quali troviamo No More Heroes, e Swery65, autore dell’apprezzato Deadly Premonition. In questo nuovo filmato è quindi possibile vedere in azione ancora una volta la protagonista del titolo, Justine, affrontare una gran quantità di nemici con il suo solito fare inarrestabile, utilizzando la sua spada affilata per fare letteralmente a fette tutti i malcapitati avversari che le ostacolano il camminino. Aggiungiamo che inè possibile anche utilizzare una coppia di seghe circolari, potenti e versatili armi che si rivelano particolarmente adatte e preziose quando i nemici decidono di accerchiare l’indomita guerriera. Aggiungiamo inoltre che nel nuovo video del titolo condiviso durante l’INDIE2024 è possibile anche dare un’occhiata ad alcuni boss, tra bambolotti sfigurati giganti, un toro scatenato, squali famelici e tanti mostri ancora che sembrano provenire direttamente dagli incubi peggiori.

Hotel Barcelona, un nuovo gameplay trailer per l'action di Suda51 e Swery51 - hotel barcelona, un nuovo gameplay trailer per l'action di Suda51 e Swery51 - hotel barcelona è tornato a mostrarsi dopo alcuni mesi di silenzio radio, con un nuovo gameplay trailer e una galleria di immagini dell'action 2.5D sviluppato da Suda51 (autore di No More Heroes) ... multiplayer

Gran error: Ladrón de Barcelona intenta robar a ex luchador de Miami y esto le ocurrió - Gran error: Ladrón de barcelona intenta robar a ex luchador de Miami y esto le ocurrió - El ex peleador de artes marciales mixtas se encontraba de vacaciones cuando trataron de arrebatarle su cadena. es-us.noticias.yahoo

Los 5 restaurantes más exóticos de Barcelona: parecen un auténtico jardín - Los 5 restaurantes más exóticos de barcelona: parecen un auténtico jardín - Restaurante The Greenhouse: Está situado en el hotel Pulitzer de barcelona, en el Eixample. El espacio, en el que se encuentra, es muy luminoso y luce una decoración idílica con muchas plantas. Se ... cronicaglobal.elespanol