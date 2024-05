F1 - qualifiche GP Monaco Montecarlo replica in chiaro | orar - programma e come seguirle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) La Formula 1 vola aper disputare il Gran Premio di, giunto alla sua settantesima edizione nel campionato mondiale. Tra le strade del principato si snoda la gara che ogni pilota sogna di vincere almeno una volta durante la propria carriera. L’ultimo ad essere salito sul gradino più alto è Max Verstappen, vincitore dell’edizione 2023. L’olandese della Red Bull proverà a ripetersi anche questo fine settimana, con McLaren e Ferrari chiamate a battere il team di Milton Keynes. Proprio nel box Ferrari, tra l’altro, è presente Charles Leclerc, qui eroe di casa, che non è mai salito sul podio monegasco. Per riuscire ad ottenere un risultato positivo, i piloti dovranno eccellere nel giro secco e leavranno un ruolo centrale. VAI ALLA DIRETTA TESTUALEVEDERE LEIN DIRETTA La sessione che mette in palio la pole position andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio, con il semaforo che si spegnerà alle 16:00.