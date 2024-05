In città serve un parco diffuso La proposta degli studenti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Agrario Cantoni, Archimede, Isis Zenale e Butinone e Isis Oberdan - hanno avanzato una singolare e importatealla amministrazione comunale di Treviglio: realizzare il primo ““ dellalocalizzandolo nell’ambito “glocale“ di via Fasanini. A farsene promotrici tutte le classiistituti citati. Si tratta di un contributo organico ed efficientea sostegno dell’ ambiente,voluto a livello di entusiasmo e di studio. Anzi va detto che per lo studio e la ideazione del progetto -assicurano gli organizzatori – la partecipazione dei ragazzi “è stata determinante“, a dimostrazione "che le nuove generazioni rappresentano il futuro del nostro territorio". Glisono stati motivati dall’incontro con Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale che dirige il Laboratorio di Neurobiologia Vegetale dell’UniversitàStudi di Firenze. Hanno dapprima studiato gli spazi verdi dellae analizzato la qualità dell’aria,poi attraverso varie fasi operative,hanno formulato proposte concrete.

