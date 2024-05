Il bostrico tipografo - l’insetto killer che divora i boschi italiani | Mai vista un’epidemia cos - occorre limitare i danni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si tratta del, un coleottero che vive sotto la corteccia degli alberi e che stando interi. Quello che sta facendo questo insetto “equivale o è addirittura leggermente superiore a quello causato dalla tempesta Vaia“, dice l’entomologo Andrea Battisti interto da La Stampa. Battisti è professore del dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente (Dafnae) dell’Università di Padova, scienziato di riferimento a livello nazionale nello studio del, oltre che componente del gruppo di lavoro sull’infestazione del. “Le tempeste aiutano il proliferare del– continua l’entomologo – ce lo aspettavamo, era atteso dalle statistiche madi insetti così non si era maiin Italia”. Cosa favorisce il proliferarsi di questo coleottero? “Condizioni climatiche favorevoli e disponibilità senza precedenti di tronchi abbattuti”.

