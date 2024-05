Giulia Salemi - i prodotti beauty da testare nel weekend | dalla combo labbra resistente al caldo al dispositivo per una pelle liscia e radiosa

I must have beauty della settimana consigliati da Giulia Salemi. I prodotti da provare nel weekend Giulia Salemi sblocca nuove dipendenze beauty. Dal siero fondotinta alla penna indelebile per disegnare il contorno labbra, ecco quali sono i must have da provare e da testare nel weekend. 361magazine

Città Fiera premia la tua Classe, ecco tutte le scuole vincitrici - Città Fiera premia la tua Classe, ecco tutte le scuole vincitrici - Novità della decima edizione è la collaborazione con la Fondazione Agrifood&Bioeconomy FVG, detentrice del marchio Io Sono Fvg, nato per dare valore alle aziende e ai prodotti agroalimentari del ... udinetoday

Direttiva UE plastica, la mozione di Adesso Trieste - Direttiva UE plastica, la mozione di Adesso Trieste - La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione inviando una lettera di messa in mora all'Italia per non aver recepito pienamente e correttamente la direttiva sulla plastica mon ... triestecafe

Serbia moving towards new nuclear power like Italy: minister - Serbia moving towards new nuclear power like Italy: minister - "Serbia is currently moving towards new nuclear power, which is the same reasoning we are doing on the research and experimentation front; there could be an important cooperation," said Gilberto Piche ... ansa