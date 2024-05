Giro d' Italia - la solitudine gioiosa di Andrea Vendrame

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ild’si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. La diciannovesima tappa, la Mortegliano-Sappada, 157 chilometri in 157 parole. Meglio stare soli, nonostante i chilometri che mancano all’arrivo e le salite da affrontare, nonostante la bravura degli avversari. Meglio stare da soli che almeno uno fa i conti con quello che ha e quello che ha lo mette tutto sui pedali, senza dover badare alle strategie, ai trucchetti psicologici, alle tirate a metà altrui. Serve solo l’intuizione giusta e il coraggio di seguirla. Oltre le gambe ovviamente.sulla strada che portava a Sappada si è infilato in tutte le fughe, ha inseguito a lungo, sempre alla sua andatura, senza forzare, del tutto disinteressato a quanto stava combinando un Julian Alaphilippe in modalità ora vi faccio vedere quanto mi girano bene le gambe.