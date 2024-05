(Di venerdì 24 maggio 2024) Contro il Sassuolo l'ultima in biancoceleste dell'esterno brasiliano ROMA - L'ultima partita dicon la maglia dellaè sempre più vicina: domenica contro il Sassuolo l'esterno brasiliano saluterà i tifosi biancocelesti dopo otto stagioni, dal 2013 al 2024 (con in mezzo la parent .

Le ultime sugli infortunati in casa Lazio dopo la partita contro il Monza, pareggiata con il risultato di 2-2 Fabio Rodia, medico della Lazio, ha fatto il punto sugli infortunati ai canali ufficiali del club. PAROLE – «Nulla di preoccupante per Felipe Anderson, ha avuto semplicemente dei crampi, dovuti dalle tante partite giocate. calcionews24

Felipe Anderson: "La Lazio è più di una squadra, mi mancherà" - felipe Anderson: "La lazio è più di una squadra, mi mancherà" - (ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Questa scelta l'ho fatta col cuore insieme alla mia famiglia. È difficile dire addio, una parola che non voglio dire alla lazio e alla sua gente ... tuttojuve

Calcio: Lazio. Felipe Anderson "Questo club più di una squadra per me" - Calcio: lazio. felipe Anderson "Questo club più di una squadra per me" - Contro il Sassuolo l'ultima in biancoceleste dell'esterno brasiliano ROMA (ITALPRESS) - L'ultima partita di felipe Anderson con la maglia della ... sport.tiscali

F.Anderson: "Lazio è più di una squadra, mi mancherà" - F.Anderson: "lazio è più di una squadra, mi mancherà" - "Questa scelta l'ho fatta col cuore insieme alla mia famiglia. È difficile dire addio, una parola che non voglio dire alla lazio e alla ... sportmediaset.mediaset