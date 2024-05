Asmaa e Cristiano già in crisi dopo Uomini e Donne? Beccati a litigare

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nella puntata di oggi diassisteremo all’uscita di scena dal programma diFares eLo Zupone. I due hanno preso la decisione di conoscersi meglio al di fuori, malgrado la loro frequentazione sia cominciata da pochissimo tempo. Ad ogni modo, a distanza di poche settimane dalla registrazione in cui è avvenuto tutto questo, pare che le cose tra i due già stiano precipitando. Ecco cosa è emerso. Cosa sta succedendo trafuori da UeD: la segnalazione Come stanno procedendo le cose traFares eLo Zupone fuori da? A quanto pare, non molto bene. La scelta di abbandonare il programma così di punto in bianco ha fatto storcere il naso a molti. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che i due fossero d’accordo. Ad ogni modo, a distanza di poche settimane dalla loro uscita di scena, pare che tra i due ci siano dei grossi problemi.