Un posto al sole - trama 23 maggio 2024 | Riccardo in crisi

(Di giovedì 23 maggio 2024)Crovi sarà molto inad Unal, come rivelano le anticipazioni di giovedì 23. Il giovane medico, di recente, è stato lasciato da Rossella poco prima di convolare a nozze e questo evento lo ha completamente destabilizzato. La Graziani, dal canto suo, ha informato Nunzio della sua decisione, ma gli ha anche precisato di avere bisogno di un po' di tempo per fare chiarezza nel suo cuore. In seguito,si è finalmente reso conto dei sentimenti che Rossella prova per Cammarota e ha affrontato apertamente il rivale, facendogli una scenata in ospedale. Mentre la figlia di Silvia continuerà a riflettere sulla sua vita sentimentale, Crovi non riuscirà a mettere da parte il risentimento che prova verso Rossella dopo che lei lo ha lasciato poco prima di sposarlo. Intanto, a Palazzo Palladini ci sarà grande attesa per una riunione condominiale d'urgenza per prendere una decisione sul futuro professionale di Raffaele.