Roland Garros - la decisione di Berrettini | l’annuncio sui social

(Di giovedì 23 maggio 2024) Matteonon prenderà parte al. A poche ore dal sorteggio dello Slam francese, il tennista italiano ha annunciato il proprio forfait dal torneo parigino svelando il motivo della rinuncia attraverso una storia Instagram. “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque set“, ha spiegatoche non gioca un match ufficiale dallo scorso 9 aprile contro Kecmanovic a Monte-Carlo. Saltati i tornei di Madrid e Roma per problemi di salute legati alla Tonsillite,non prenderà parte nemmeno al Major transalpino e tornerà direttamente nella stagione su erba. “Con il mio team ho deciso di ritornare per la stagione sull’erba – ha aggiunto nel messaggio– Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza“.figura fra gli alternate nei tornei di Stoccarda (al via il 10 giugno) e Halle (17 giugno) e dovrebbe giocare le qualificazioni, salvo che non gli venga concessa una wild card.