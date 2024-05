I baby biancorossi sono tra le 16 migliori squadre L’Use under 15 va forte Ora la sfida con le big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per la sesta volta nella sua storiaavrà una squadra giovanile alle finali nazionali di categoria. Dopo aver raggiunto il traguardo nel 2015 con Giovanni Battista Bassi in panchina, l’anno successivo con Marco Aprea, nel 2018 e 2019 con Cosimo Corbinelli e nel 2022 con Luca Valentino (nell’annata del covid il club biancorosso chiuse primo in Toscana ma l’ultimo atto ‘tricolore’ non venne disputato), questa volta a centrare l’impresa è stata l’15 Elite di Davide Elmi, Francesco Mazzoni, Giulio Vercesi e del preparatore fisico Andrea Landi. Dal 3 al 9 giugno prossimi ad Anagni, in provincia di Frosinone, isaranno quindi tra le16 società a livello nazionale, affrontando nel proprio girone realtà del calibro di Cantù, Virtus Bologna e Treviso. Il pass per l’15 è arrivato dall’interzona di Chiavari, sebbene la trasferta ligure non fosse cominciata nel migliore dei modi.