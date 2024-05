Dove vedere in tv Italia-Iran - Nations League volley 2024 | orari - program -a, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Domani, venerdì 24 maggio (ore 22.30), si gioca, seconda partita della nazionale maschile nelladi. I ragazzi di Fefè De Giorgi sono attesi dal secondo impegno settimanale contro il sempre ostico, da prendere con la pinze. Importante sarà non distrarsi, per continuare il cammino nel migliore dei modi. L’inizio è stato molto incoraggiante, con una secca e rotonda vittoria contro la Germania. L’ha fatto un passo in avanti anche nel raggiungimento matematico della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, visto che la posizione nel ranking FIVB è sempre più solida. Una nazionale che ieri sera ha dominato in lungo e in largo i primi due set, ma ha fattodi essere capace anche di rimontare, chiudendo la sfida con sei punti consecutivi dal 23-19 in favore dei teutonici. Protagonista assoluto è stata Alessandro Michieletto, autentico mattatore e già uomo trascinatore della squadra azzurra.