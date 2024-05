Come si nasconde un aereo? Strane storie di evasione fiscale Che ci dicono la verità su chi sono i veri evasori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ogni Governo in carica, nei suoi programmi, inserisce la lotta all’. I giornaloni ci informano che le tasse le pagano in pochi, omettendo i dati secondo cui la metà degli italiani ha un reddito familiare inferiore a 23.500 Euro annui, e quindi non può dare un grande contributo, essendo impegnata a sopravvivere. Ma una bizzarra storia che arriva dalla Liguria ci fornisce alcune informazioni utili a comprendere chi. Oltre naturalmente all’elusione legalizzata dei grandi gruppi monopolisti che godono di un regimeincredibilmente favorevole pur guadagnando cifre impensabili per i comuni mortali. In ogni caso, a Savona la Guardia di Finanza ha sequestrato un jet privato del valore di 10 milioni di Euro “nascosto” in un hangar dell’aeroporto di Villanova d’Albenga. Un Cessna Citation X con un valore iniziale di circa 25 milioni di Euro battente bandiera statunitense.