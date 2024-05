Bridget Jones 4 | Renee Zellweger con il toyboy e l' arrivo di Isla Fisher nelle foto dal set

Bridget Jones: mad about the boy sarà il quarto film della fortunata serie cinematografica, in uscita per San Valentino 2025: nel cast non tornerà solo Renée Zellweger, ma anche Hugh Grant. Renée Zellweger, vincitrice di due premi Oscar, torna a vestire i panni del personaggio che l’ha resa celebre e l’ha fatta amare dai fan di tutto il mondo, la simpatica e iconica Bridget Jones, nel nuovo film Bridget Jones: mad about the boy, che sarà prodotto da Universal e Working Title e vedrà tornare nel cast anche Hugh Grant e Emma Thompson, con l’aggiunta delle new entry Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall, della seconda stagione di White Lotus ambientata in Sicilia.

