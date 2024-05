Basket B interregionale Matelica perde a Pesaro 88-66 e chiude la stagione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’analisi dellaed i ringraziamenti di coch Trullo, 23 maggio 2024 – Sarebbe servito più di un miracolo per sbancare il PalaMegabox senza Mariani, Mentonelli e Sacchi. E non è riuscito alla Halley, che saluta mestamente unadi altissimo livellondo anche gara 2 di semifinale sul campo della Italservice. Così coach Trullo: «Complimenti alla Italservice per la qualificazione alla finale. Per noi oggi era davvero difficile con le gravi problematiche che dovevamo affrontare. Siamo riusciti a rientrare nel secondo quarto, riaprendo un po’ la partita, ma poi abbiamo fatto fatica, senza nessun playmaker in campo. Ringrazio la squadra per l’ottimo campionato disputato fino alla settimana scorsa. Siamo arrivati primi nella prima fase, siamo ripartiti da quinti nella seconda e abbiamo finito di nuovo primi, abbiamo vinto partite importanti e lottato sempre, in ogni circostanza.