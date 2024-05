Austin Theory | La WWE è ai massimi storici - penso che abbiamo superato l’Attitude Era

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La WWE continua a infrangere record e a raggiungere nuove vette, con WrestleMania 40 che ha stabilito parametri di riferimento senza precedenti. Il tour globale di live event di alto livello dimostra ulteriormente la sua crescente popolarità e il suo successo. Durante un’intervista a Battleground Podcast, il WWE Tag Team Championha condiviso le sue riflessioni sui cambiamenti significativi e sui successi ottenuti sotto la nuova guida. Le sue parole “Con Triple H al comando,vissuto un periodo molto entusiasmante. È incredibile partecipare ai live event e ai Premium Live Event e vedere che sono tutti esauriti. Questi, si sono tenuti spesso al di fuori degli Stati Uniti, il che dimostra la nostra portata e la popolarità globale. Ogni show è pieno di gente, anche quando faccio solo dei meet-and-greet, come in Australia, dove 300 persone sono venute a vedermi nel bel mezzo di un centro commerciale.

