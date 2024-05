Wta Rabat 2024 | programma - orari e ordine di gioco mercoledì 22 maggio con Trevisan-Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilcon glie l’didi22al torneo Wta dicon in campo tre azzurre. Si apre proprio con la sfida tra Martinae Luciasul Centre Court alle ore 11 italiane, l’ultimo match di giornata sullo stesso campo è quello tra Rosatello e la russa Rakhimova. Due incontri si giocheranno anche sul campo 1 per un totale di sei sfide giornaliere sulla terra rossa marocchina. Di seguito ecco lazione. CENTRE COURT ore 11vs (4)a seguire (6) Wang vs Stearns a seguire Sherif vs Carle a seguire Rosatello vs Rakhimova COURT 1 ore 11 Wang vs Tomova a seguire Osorio vs Siegemund ...