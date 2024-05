Uccide la moglie - poi si toglie la vita Dalle liti ai maltrattamenti | l’uomo aveva picchiato anche la figlia

(Adnkronos) – Chiesa gremita oggi, 20 maggio, a Roma per i funerali di Franco Di Mare morto venerdì all’età di 68 anni in seguito a un mesotelioma. Nella chiesa degli Artisti, la basilica di Santa Maria in Montesanto, molti i volti noti che hanno ...

Ha ucciso la moglie a coltellate per poi suicidarsi. È successo in una casa popolare di Riccò del Golfo, in provincia di La Spezia. L'uomo, 44 anni, era un operaio di origine tunisina già indagato per maltrattamenti. Secondo quanto si è appreso, ...