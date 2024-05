(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – In vista dell’ultima giornata in programma domenica alle 18 sul campo del Napoli, ilè tornato al lavoro questa mattina. Non arrivano buone notizie per i fanttori: quest’oggi hanno svolto lavoro personalizzato Falcone, Gendrey,e Sansone, tutti da valutare per il match di Napoli. Questo il report ufficiale della società: “Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista dell’ultimo impegno della stagione, in programma a Napoli domenica alle 18:00. Falcone, Gendrey,e Sansone hanno svolto un lavoro personalizzato. La preparazione proseguirà domani con unmento pomeridiano sul campo dell’Acaya”. Sulla fascia destra in difesa ci sarà spazio per Venuti, mentre in porta Falcone è insidiato da Brancolini. Se ...

I VOTI dell’ Udinese dopo l’importante vittoria ottenuta contro il Lecce in chiave salvezza: il lavoro di CANNAVARO comincia a vede rsi La differenza di motivazioni, come notificato da Luca Gotti e Fabio CANNAVARO a fine gara, ha determinato il verdetto di Lecce - Udinese . I salentini appagati dalla salvezza già raggiunta poco hanno potuto contro l’assoluta esigenza dei […] calcionews24

Lecce, Krstovic si allena a parte - lecce, Krstovic si allena a parte - In vista dell'ultima giornata in programma domenica alle 18 sul campo del Napoli, il lecce è tornato al lavoro questa mattina. Non arrivano buone notizie per i fantallenatori: quest'oggi hanno svolto ... adnkronos

LECCE - Personalizzato per Falcone, Gendrey, Krstovic e Sansone in vista del Napoli, il report - lecce - Personalizzato per Falcone, Gendrey, Krstovic e Sansone in vista del Napoli, il report - Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista dell’ultimo impegno della stagione, in programma a Napoli domenica alle 18:00. Falcone, Gendrey, Krstovic e Sansone hanno svol ... napolimagazine

CdM – Osimhen spinge per non saltare la sfida con il Lecce - CdM – Osimhen spinge per non saltare la sfida con il lecce - Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, vuole esserci contro il lecce in quella che con ogni probabilità sarà la sua ... iamnaples