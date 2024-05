(Di martedì 21 maggio 2024) "Laè una priorità del Dipartimento della Pubblica". Così Renato Cortese (foto a sinistra), Direttore Centrale per la Polizia, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, anch’egli presente oggi a Roma nell’ambito dell’incontro promosso da Quotidiano Nazionale al Talent Garden di Roma a cui prenderanno parte anche 150 giovani delle scuole capitoline. "Il Dipartimento – prosegue Cortese – è impegnato da anni in campagne di educazione e sensibilizzazione alla legalità con progetti realizzati dalla Polizia, che hanno raggiunto circa 200.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado e con iniziative che proseguono nel tempo, per mantenere sempre viva l’attenzione dei giovani sul fenomeno, utilizzando metodologie formative innovative ...

Erve (Lecco) Mai più isolati a Erve , come successo a febbraio. In Provincia di Lecco si è svolto un vertice per mettere a punto il piano per rendere più sicura la Sp 181, l’unico collegamento per Erve . La strada lo scorso febbraio era rimasta ...

Erve (Lecco) Mai più isolati a Erve , come successo a febbraio. In Provincia di Lecco si è svolto un vertice per mettere a punto il piano per rendere più sicura la Sp 181, l’unico collegamento per Erve . La strada lo scorso febbraio era rimasta ...

"La sicurezza stradale è valore fondante del nostro Gruppo". Non ha dubbi la Presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri che sarà presente questa mattina al Talent Garden per l’evento di QN. "Convinti della responsabilità sociale ...

Vasto, voragine sulla strada: caos traffico e polemiche. Inghiottita spazzatrice, paura per gli operai a bordo - Vasto, voragine sulla strada: caos traffico e polemiche. Inghiottita spazzatrice, paura per gli operai a bordo - Torna la paura a Vasto dopo l’ennesimo cedimento della strada. Intorno alle quattro della mattina di ieri la spazzatrice meccanica della Pulchra è sprofondata in una voragine, ...

"La sicurezza stradale. Una scelta conspevole" - "La sicurezza stradale. Una scelta conspevole" - Il Direttore Centrale per la Polizia stradale, Renato Cortese, sottolinea l'impegno del Dipartimento della Pubblica sicurezza nella sensibilizzazione alla sicurezza stradale, coinvolgendo 150 giovani ...

La sicurezza stradale in un cortometraggio di Domenico Costanzo - La sicurezza stradale in un cortometraggio di Domenico Costanzo - Il regista Domenico Costanzo presenta il cortometraggio "Per sempre insieme" per sensibilizzare sui pericoli della guida distratta. L'opera, interpretata da giovani attori, mira a promuovere la respon ...