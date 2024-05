Cattelan svela cosa avrebbe dovuto fare Fedez nel suo show | Il mood è cambiato negli ultimi giorni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 21 maggio 2024)sarebbeessere uno degli ospiti del nuovodi Alessandro, Da Vicino Nessuno è Normale, ma fra annunci-smentite-riconferme e indisposizioni c’è stato molto casino. Alla fine la Rai lo aveva confermato ma il rapper ha dato forfait per problemi di salute. “Sulla presenza dici sono state varie ricostruzioni e volevo dirvi come è andata realmente” – ha esordito Alessandroaffrontando l’argomento – “Questo è un programma di follie, dove il protagonista è il pubblico. Non è un programma di interviste. Poi, che nello specifico io faccia da dieci anni programmi di interviste e l’unica volta in cui decido diun programma senza interviste capiti l’ospite perfetto per uno scoop mondiale, questi sono problemi miei che discuterò col mio ...