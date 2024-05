(Di martedì 21 maggio 2024)in un istituto scolastico di: ilGalileo Galilei (con le sue sedi distaccate) resteràagli studenti per permettere le operazioni di sanificazione. Non è nota la data di riapertura.

Allarme legionella in una scuola, chiuso liceo scientifico di Palermo: “Acqua non potabile” - Allarme legionella in una scuola, chiuso liceo scientifico di Palermo: “Acqua non potabile” - Allarme legionella in un istituto scolastico di Palermo: il liceo scientifico Galileo Galilei (con le sue sedi distaccate) resterà chiuso agli studenti ... fanpage

Allarme legionella a Palermo, chiuso liceo scientifico Galileo Galilei - Allarme legionella a Palermo, chiuso liceo scientifico Galileo Galilei - Il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo chiude per l'allarme legionella. Lo ha comunicato la dirigente scolastica Chiara Di Prima che ha avvertito studenti, insegnanti e genitori con una circo ... ilsicilia

Allarme legionella allo scientifico Galilei, scuola chiusa e controlli sull’acqua - Allarme legionella allo scientifico Galilei, scuola chiusa e controlli sull’acqua - Lo ha comunicato la dirigente scolastica Chiara Di Prima che ha avvertito studenti, insegnanti e genitori con una circolare urgente ... blogsicilia