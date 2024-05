Tiro a volo - Europei 2024 | Repubblica Ceca e Ucraina conquistano l’oro nel trap a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Va in archivio la specialità delin quel di Lonato del Garda, località che ospita in questi giorni i Campionatidia vela. Dopo il successo in campo Junior, lasi è resa protagonista anche nella massima categoria, come testimoniaguadagnato con il team maschile. Jan Palacky, Jiri Liptak e Pavel Vanek hanno infatti sconfitto per 6-4 i britannici Matthew John coward-Holley, Aaron Heading e Nathan Hales, avendo la meglio dopo un vìs-a-vìs davvero combattuto. I cechi nello specifico sono andati sotto nella prima serie, ripristinando gli equilibri nella seconda ed effettuando il sorpasso nella terza. La Gran Bretagna però non ci sta e, nel penultimo atto, commette solo un errore (a fronte dei quattro degli avversari) e pareggia ...