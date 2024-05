Pnrr - Gentiloni e quella frase sull’algoritmo che fa adirare i 5 stelle | Manipola la storia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Era il vanto dell’ex premier Giuseppe Conte: aver ottenuto dal Recovery Plan i fondi per l’operazione. Ma le quote di finanziamento assegnate ai diversi Paesi, che il leader M5S aveva conquistato dopo lunghe contrattazioni, in realtà sarebbero state decise da un algoritmo. Lo ha spiegato stamane il commissario europeo Paoloin un’intervista al Corriere della Sera. E quelle affermazioni stanno creando un putiferio nel campo largo del centrosinistra. Con i 5, piuttosto alterati. «Ricordo ancora, e porto nel cuore, le parole di David Sassoli. Un grande italiano, un grande europeo e un grande politico – ha detto il capogruppo M5s al Senato, ed ex ministro Stefano Patuanelli – Mi spiace vedere la sciatteria con cui un Commissario liquidastagione, peraltro sproloquiando alla fine del suo ...

(Adnkronos) – "Il governo Italia no ha dato un contributo fondamentale per arrivare – dopo un negoziato feroce durato mesi – a Next Generation Ue": insomma "assolutamente l' Italia non fu assente" dal tavolo delle trattative per la ripartizione dei ...

(Adnkronos) – "Il governo Italia no ha dato un contributo fondamentale per arrivare – dopo un negoziato feroce durato mesi – a Next Generation Ue": insomma "assolutamente l' Italia non fu assente" dal tavolo delle trattative per la ripartizione dei ...

Pnrr: al via riunione cabina di regia a palazzo Chigi - pnrr: al via riunione cabina di regia a palazzo Chigi - Al via presso la Sala Verde di palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, la riunione della cabina di regia per il pnrr, presieduta dal ...

Gentiloni: “I fondi del Pnrr assegnati da un algoritmo, retorica italiana sui soldi ricevuti”. M5s: “Riscrive la storia, fu merito di Conte” - gentiloni: “I fondi del pnrr assegnati da un algoritmo, retorica italiana sui soldi ricevuti”. M5s: “Riscrive la storia, fu merito di Conte” - Gli 800 miliardi di euro di fondi europei del pnrr furono assegnati “in base a un algoritmo” e “non sono state negoziati dai capi governo”. E anche sul “sacco di soldi” ricevuti “c’è un po’ di retoric ...

Europee in vista e Cl si prepara con l’anteprima del Meeting: le pillole della giornata - Europee in vista e Cl si prepara con l’anteprima del Meeting: le pillole della giornata - Le Europee si avvicinano e Cl scalda i motori. A Rimini verrà presentata l'anteprima del Meeting 2024. Un'occasione per politici in cerca di voti. Palenzona, disarcionato da Crt, si consola con il Gir ...