Sara Errani raggiante dopo la vittoria agli Internazionali | Un sogno tornare a trionfare a Roma

(Di domenica 19 maggio 2024) Massa Lombarda (Ravenna), 19 maggio 2024 – Esultada Massa Lombarda, 37 anni compiuti il 29 aprile,la storica impresa del trionfo nel doppio femminile con la toscana Jasmine Paolini, oggial Foro Italico. "Una grande gioia vincere qui a" ha esclamato la tennistagnola subitola. "Aver vinto questo torneo è pazzesco. L'ho vinto anni fa e averlo vinto di nuovo oggi è fantastico. Vincere qui è davvero un. Non me lo aspettavo, ringrazio tutti", ha detto, la quale ha pure ricordato che al primo turno erano sotto nel punteggio per 7-5 4-0 contro il duo Melichar Martinez-Perez. La 37enne nata a Bologna solo per motivi familiari aveva ...

Wta Roma - Festa azzurra al Foro Italico: trionfano Jasmine Paolini e Sara Errani - Wta Roma - Festa azzurra al Foro Italico: trionfano Jasmine Paolini e sara Errani - Dal nostro inviato - Dodici anni dopo, è sempre sara Errani - questa volta insieme a Jasmine Paolini - a permettere a una coppia azzurra di trionfare nuovamente agli internazionali BNL d'Italia. Una ...

WTA Roma 2024, Sara Errani: “Giorno davvero speciale, un onore per me giocare con Jasmine”. Paolini: “Vincere questo torneo è pazzesco” - WTA Roma 2024, sara Errani: “Giorno davvero speciale, un onore per me giocare con Jasmine”. Paolini: “Vincere questo torneo è pazzesco” - Nella premiazione, scandita dalle note di "Stand Up (Champions Theme)" di Patrizio Buanne, canzone di epoca Mondiali di calcio 2006 con la melodia ripresa ...

Internazionali d'Italia: Errani e Paolini vincono il doppio femminile - internazionali d'Italia: Errani e Paolini vincono il doppio femminile - sara Errani e Jasmine Paolini, dopo una lotta durata un’ora e mezza, vincono il torneo di doppio femminile laureandosi campionesse degli internazionali d’Italia. Le due giocatrici azzurre hanno ...