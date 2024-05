LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar rifila manciate di minut - Tiberi in crisi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL17.19 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.18ha salvato la maglia bianca per 18?, ma i segnali non sono così incoraggianti in vista della terza settimana. 17.18ha dunque quasi 7i di vantaggio sul secondo… 17.17 La nuova classifica generale: 1 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 20 26? 56:11:46 2 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 9? 6:41 3 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 12? 6:56 4 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 4? 7:435 –Antonio Bahrain – Victorious 9:27 6 – ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 9:45 7 – BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 12? ...