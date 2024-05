F1 GP Emilia Romagna - Alonso | Fine settimana difficil - dovremo riorganizzarci

(Di domenica 19 maggio 2024) Fernandoha concluso il Gran Premio dell’in diciannovesima posizione. Lo spagnolo ha vissuto un weekend complesso dopo l’incidente in FP3 e i problemi in qualifica, fino alla partenza dalla pit lane: “Per noi è stata una giornata e unin generalee. Siamo partiti dalla pit lane e abbiamo cambiato alcune cose sull’assetto della vettura. Ciò significa che potremmo raccogliere molti dati cheanalizzare nei prossimi due giorni. Abbiamo optato per le gomme soft all’inizio della gara e speravamo in una Safety Car per cambiare le cose. Quando non è successo nulla davanti a noi, abbiamo cercato di provare alcune mescole diverse e l’abbiamo utilizzato essenzialmente come una sessione di test....

