WTA Roma - Aryna Sabalenka regola Jelena Ostapenko in due set e approda in semifinale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Missione compiuta per. Dopo le fatiche dei turni precedenti e i problemi alla schiena, la bielorussa (n.2 del mondo) è riuscita ad avere la meglio con sufficiente margine nella sfida dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2024 contro la lettone(n.10 del ranking). La nativa di Minsk hato la rivale con il punteggio di 6-2 6-4 in 73? di gioco e questa è sicuramente una buona notizia in vista di quello che la attende in, in fatto di energie spese.se la vedrà con la vincitrice dell’altro quarto tra l’altra bielorussa Vika Azarenka (testa di serie n.24) e l’americana Danielle Collins (n.13 del seeding). Nel primo set si comprendono immediatamente i problemi dinella gestione ...