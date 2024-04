Calciomercato Milan - due top club piombano su Alessandro Buongiorno I dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 25 aprile 2024), due grandieuropei sono piombati su, obiettivo dei rossoneri per l’estate Ilsta vivendo un finale di stagione molto amaro. I rossoneri hanno subito l’eliminazione nei quarti di Europa League per mano della Roma e poi hanno perso il derby contro l’Inter, nella serata che ha dato lo Scudetto ai nerazzurri. La società, deciso l’addio di Pioli a fine stagione, al momento è al lavoro per cercare il nuovo tecnico. Ma questi sono anche i mesi in cui si comincia a pensare alle trame del. Per ilrossonero la strategia è chiara: nessuna rivoluzione, ma innesti mirati. E una delle priorità delsarà l’acquisto di un difensore centrale. Il reparto in questa stagione ha ...