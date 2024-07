Ricci inaugura la sede | Tornerò spesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Da ieri è aperto, in via Gramsci, 4, in Provincia, l’ufficio di rappresentanza di Matteo, europarlamentare in quota Socialisti e Democratici, nominato vicepresidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e turismo.ha voluto Marco Perugini, capogruppo Pd in Consiglio comunale, come suo assistente locale, quale referente nelle Marche.vorrebbe aprire un ufficio in Ancona nellaPd: "per incontrare gli amministratori e continuare a seguire le questioni territoriali". Oggi nel mirinoha l’Autonomia differenziata contro cui anche il Pd pesarese sta raccogliendo le firme e "lo sblocco del 1,8 miliardi destinati alla variante ferroviaria di Pesaro e Fano". Promette battaglia: "E’ inaccettabile che le risorse non vengano spese: siccome quei soldi li ho trovati io, li tengono fermi invece di usarli a vantaggio delle Marche".