Concorrenza sleale L' oroscopo di Branko | chi si deve guardare alle spalle

(Di sabato 27 luglio 2024) "Le stelle di": l'di oggi, sabato 27 luglio. ARIETE Possedete un'eccellente memoria che vi aiuta molto nel lavoro; inoltre dimostrate comprensione per i problemi degli altri e cercate di aiutarli infondendo in loro ottimismo e speranza. Questi sono i veri valori che porta Luna nel segno in trigono con Sole in Leone. I due luminari accendono luce in famiglia e nel rapporto di coppia, lui e lei si parlano e trovano intesa anche sulle decisioni finanziarie. Marte vi rende vitali, energici, eccitanti. Un nuovo incontro d'amore sotto un cielo così possiede tutte le garanzie della durata nel tempo. Attività produttiva. TORO Ancora un po' di divertimento, ancora un po' di relax. È in arrivo nel segno un'importante Luna per gli affari finanziari e per la vita privata, cambierà fase domenica, ultimo quarto.