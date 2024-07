Olimpiadi di Parigi 2024 l' Italia del volley vuole sfatare un tabù

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 27 luglio 2024) Nonostante la pioggia di titoli internazionali, le squadre azzurre della pallavolo non sono mai riuscite a vincere un oro a cinque cerchi, pur avendolo sfiorato in più di un’occasione: i ragazzi di De Giorgi e le ragazze di Velasco hanno le carte in regola per andare a caccia di quel sogno