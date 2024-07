Rammstein ma quanto inquinate? Lo studio choc di Unimore sul live | Come un’auto da Reggio all’India

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)hanno inquinato icon il loro show di fuoco durante il concertone alla Rcf Arena di una settimana fa? È la domanda che si è posto il ’Lca Working Group’ – il gruppo di ricerca che dal 2005 opera presso il dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di, l’università di Modena e– per unoanalitico. La risposta ha tinte scioccanti: tantoun viaggio per settemila chilometri in automobile.daalla città di Mumbai, in India, per usare un metro di paragone comprensibile a tutti.