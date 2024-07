Yassin alfiere reggiano | Alle olimpiadi darò tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ormai è in partenza, ma con un compagno di viaggio in più davvero speciale e prezioso:Bouih, in pista il 5 agostodi Parigi nella semifinale dei 3000 siepi, porterà con sé copia del "Primo Tricolore" che il sindaco Marco Massari e l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli hanno consegnato ieri a lui, in rappresentanza della comitiva reggiana che comprende anche la velocista Zaynab Dosso, la nuotatrice Sofia Morini e la paraciclista Ana Maria Vitelaru. Una cerimonia partecipata che ha fatto emozionare anche i suoi genitori, Meskour Laila e Lahcen, e la signora Gilioli il cui marito, Paolo, fu il primo a credere in questo ragazzino magrissimo che voleva fare velocità, ma poi si convertì al mezzofondo.