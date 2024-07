Principe Harry | i timori per la sicurezza aumentano dopo l’attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 luglio 2024) Tra ile Donald Trump non corre una buona amicizia. Eppure, secondo una nota esperta, il tentato assassinio del candidato alla Casa Bianca ha dei risvolti anche nella vita del duca di Sussex. Secondo quanto riferito, iper ladelduca e della duchessa di Sussex sono aumentatiil recente evento che ha modificato il corso delle elezioni statunitensi. L’FBI ha rivelato che l’uomo che ha tentato di assassinare Donald Trump in America il 13 luglio aveva anche svolto delle ricerche su un membro della Famiglia Reale prima di compiere il gesto. A una settimana dalla sparatoria, alcuni esperti hanato quanto accaduto. Secondo fonti ben informate sui fatti, l’uomo avrebbe fatto ricerche su Kate Middleton. Non è chiaro, però, quali fossero le sue reali intenzioni nei confronti dellassa del Galles.