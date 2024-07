Qualificazioni maschili con l’Italia oggi in tv ginnastica artistica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Tutto pronto per ledidelledi. La squadra italiana maschile inizia l’avventura a cinque cerchi con le, valevoli sia per la prova a squadre che per le gare individuali (All-Around e di specialità). Gli azzurri Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Nicola Bartolini, Carlo Macchini e Mario Macchiati sono inseriti nella terza suddivisione, con quattro atleti che saliranno su ciascun attrezzo e la possibilità di scartare il punteggio più basso. Macchiati, Abbadini e Casali proveranno a qualificarsi alla finale individuale sul giro completo, tenendo presente che in finale ci sono 24 posti e sono ammessi massimo due atleti per Nazione, mentre alla final eight individuale alla sbarra puntano Macchini e Abbadini e al corpo libero ci proverà Bartolini.