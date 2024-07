La Senna preoccupa ancora per il nuoto delle Olimpiadi livello di qualità non raggiunto durante la Cerimonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella serata di ieri laè stata la grande protagonista dellaInaugurale dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il fiume, che taglia la capitale francese, ha visto il passaggio dei battelli con gli atleti che saranno impegnati nelle competizioni sotto i Cinque Cerchi e, tutt’attorno allo stesso, si sono svolti gli spettacoli che hanno portato all’accensione del braciere olimpico. Ma, parlando del fiume in sé la situazione non fa dormire sonni tranquilli agli organizzatori. Come rivela ESPN, infatti, un test sulladell’acqua effettuato proprio ieri ha messo in mostra che ilsia nuovamente sotto gli standard minimi per la balneazione e per rendere quindi possibili le gare di. A poche ore dal via ufficiale.