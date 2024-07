La prof del Poli Incognita batteri | Ipotesi nuoto solo in Darsena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Un sì – ma con riserva - all’idea suggestiva di creare una piscina fluviale inarriva da Arianna Azzellino, docente di Valutazione d’impatto ambientale deltecnico di Milano. Laessoressa del dipartimento di Ingegneria civile è però scettica di fronte all’- per ora da mondo dei sogni - di rendere balneabile il sistema dei tre canali (Naviglio Grande, Pavese e Martesana). "Lungo la rete sono presenti delle correnti anche molto forti e non prevedibili, a causa di chiuse e prelievi che cambiano repentinamente la velocità di corrente, che sono un rischio per la sicurezza dei bagnanti". Ma lo scoglio più grosso, quando si parla di balneabilità dei canali, è rappresentato dai famigeratifecali: "L’acqua di questi corsi idrici è più vulnerabile alla violazione dello standardologico", dice.