Inter-Las Palmas da oggi con le amichevoli si alza l’asticella

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasè la terza amichevole di questo precampionato, ma in realtà è la prima vera partita di un certo livello. Ci si sposta da Appiano Gentile per andare a Cesena, dove alle 19.30 avverrà anche il primo bagno di folla stagionale. E non solo. TANTE NOVITÀ –-Lassegna un primo cambio di livello nelleprecampionato. Non sono più semplici sgambate, ma partite vere e proprie (per quanto non ancora ufficiali) che permetteranno di arrivare pronti all’esordio col Genoa del 17 agosto. Prima di Serie A che magari sembrerà ancora lontana, ma non lo è più così tanto: mancano tre settimane esatte all’esordio ufficiale, quasi dietro l’angolo. Simone Inzaghi ha lavorato per due settimane ad Appiano Gentile in tranquillità, adesso comincia a spostarsi per vedere quali siano i livelli di preparazione della squadra.